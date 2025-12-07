Первые решения по ликвидации подтопления у гимназии №23 приняли в Химках

В Сходне, на территории гимназии № 23, приняты первые решения по решению проблемы регулярного подтопления. Так, 5 декабря в учебном заведении собралась рабочая комиссия, чтобы обсудить пути устранения данной ситуации, вызывающей беспокойство у жителей микрорайона.

В составе комиссии присутствовали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, его заместитель Руслан Шаипов, директор гимназии Олеся Климачева, представители администрации и ресурсоснабжающих организаций, а также родители учеников.

Подтопления затрагивают не только школьную территорию, но и проезжую часть улицы Новой, а также соседние частные дома. В настоящее время муниципальное предприятие «Химводосток» занимается ликвидацией последствий ливней и паводков.

Сергей Малиновский отметил важность определения возможности подключения проблемного участка к существующим сетям «Химводостока» для понимания объема необходимых работ. Комиссия рассмотрела несколько вариантов решения проблемы, включая строительство локальных накопительных очистных сооружений и создание дренажной системы.

Первым шагом станет проведение топосъемки территории для получения точного геодезического плана. Также участники обсудили временные меры, необходимые для продолжения капитального ремонта гимназии № 23 в рамках Народной программы.