Первые пробные топки провели в котельной на улице Свободы в Волоколамске

Систему отопления завершают подготавливать к осенне-зимнему сезону в Волоколамске. Накануне в котельной «Теплосервис» на улице Свободы успешно провели пробный запуск оборудования.

Через час после запуска температура теплоносителя достигла 29,4 градуса, показатели давления были в норме. Готовность системы подтвердил главный инженер объекта.

«В течение суток мы контролировали работу всех котлов и проверяли теплотрассу на возможные утечки. Нарушений не выявлено. Могу с уверенностью сказать: котельная полностью готова к отопительному сезону», — сказал главный инженер компании «Теплосервис» Николай Киреев.

Объект обеспечивает теплом и горячей водой более четырех тысяч жителей Волоколамска. Это жилые дома на улицах Свободы, Текстильщиков, Космонавтов и Фабричной. Также отсюда подают тепло в школу № 3, детский сад № 2, дом культуры и стадион «Текстильщик».

Отметим, что пробные топки стартуют во всех котельных Волоколамска с 15 сентября.