Первые пробные топки прошли в котельной на улице Огородной в Коломне

В понедельник, 15 сентября, в городком округе Коломна начались пробные пуски тепла. Тепловые испытания прошли в котельной на улице Огородной, которая обеспечивает ресурсом порядка 35 тысяч жителей муниципалитета.

Тестовые пуски в котельных проводят для того, чтобы еще перед началом отопительного сезона убедиться в исправности оборудования и обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям.

Как рассказал директор МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский, мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов на объектах предприятия подошли к завершению.

«Специалисты провели проверку и восстановление оборудования. Мастера водопроводно-канализационного хозяйства осуществили комплекс профилактических работ на сетях водоснабжения и канализации. Колодцы, гидранты и водоразборные колонки также получили необходимый уход и подготовку к зимней эксплуатации», — пояснил Николай Герлинский.

На заключительном этапе подготовки к отопительному сезону коммунальщики проверяют готовность всего оборудования к подаче тепла на жилые и социальные объекты.

«В котельной на улице Огородной, которая обслуживает около 35 тысяч жителей Коломны, 15 сентября провели тепловые испытания основного тепломеханического оборудования от всех трех котлов с выходом на рабочий режим. Специалисты создали запас необходимых материалов и ремонтных запчастей, которые могут понадобиться во время отопительного сезона», — рассказал начальник эксплуатационного участка № 4 МУП «Тепло Коломны» Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что специалисты проверили основное оборудование химводоочистки, чтобы вода, которую подают потребителю, соответствовала нормам и правилам.

Отметим, что сроки начала отопительного сезона зависят от погодных условий. Обычно тепло в квартиры подают тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превышает отметку выше нуля градусов.