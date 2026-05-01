Первые пациенты посетили сельскую амбулаторию после ремонта в Воскресенске

Более 4 тысяч жителей Воскресенского округа, включая почти 800 детей, теперь получают медицинскую помощь рядом с домом. Это стало возможным после завершения ремонта в амбулатории села Ашитково.

В здании заменили системы отопления и водоснабжения, дверные блоки и сантехнику. Также обновили входную группу и закупили новую мебель. Работы провели по народной программе «Единой России».

Координатор партпроекта «Здоровое будущее» Ольга Коротеева отметила, что доступность качественной медицины с каждым годом растет.

«Я искренне желаю, чтобы наше новое здание было востребовано, но основная масса жителей, приходящих сюда, проходила диспансеризацию и плановые осмотры», — сказала она.

Житель села Николай Сычев работает экскаваторщиком на пенсии. Он родился в Ашитково и помнит амбулаторию с советских времен.

«Мне кажется, со времен постройки ремонта не было, а построили ее еще при советской власти. Сейчас сделали на европейском уровне, не хуже, чем в первой городской», — рассказал он.

Почетные гости оценили перемены во время экскурсии. На первом этаже разместили стоматологический кабинет, на втором — процедурные и прививочные. В амбулатории можно сделать ЭКГ и пройти первый этап диспансеризации. Прием ведут врачи общей практики.

Главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов обратил внимание на перемены в условиях работы персонала.

«Улучшились как сами условия, так и внешний вид. Работникам в этих условиях будет работать гораздо приятнее и комфортнее. Они будут с радостью приходить на работу, и соответственно это отразится на отношении к жителям», — сказал он.

В амбулатории работает дневной стационар на пять коек. Также готовится к открытию аптечный пункт.