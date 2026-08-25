Первые операции при помощи стереомикроскопа провели в больнице в Химках

В офтальмологическое отделение Химкинской клинической больницы в феврале поступил операционный стереомикроскоп экспертного класса модели Hi-R в исполнении 900. Оборудование поставили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Аппарат разработали специально для офтальмологических вмешательств. Стереомикроскоп оснащен апохроматической оптикой, обеспечивающей высокую разрешающую способность, точную цветопередачу и четкость изображения, что позволяет хирургу видеть мельчайшие структуры глаза.

Расстояние между оптическими осями окуляров составляет 25 миллиметров — это одно из самых больших значений на рынке, дающее врачу объемное, трехмерное восприятие операционного поля.

Система позиционирования реагирует на малейшие движения рук специалиста, обеспечивая плавное наведение и сохраняя баланс при смене аксессуаров.

«Поступление операционного микроскопа Hi-R 900 — важный этап в развитии офтальмологической службы Химкинской больницы. Больница оказывает полный спектр офтальмологической помощи. От первичного осмотра до сложнейших операций. Современное оснащение позволяет проводить вмешательства через миниатюрные проколы без наложения швов, что значительно сокращает сроки реабилитации», — отметила заведующая офтальмологическим отделением Марина Илюхина.

Поставка оборудования подтверждает курс на повышение доступности и качества высокотехнологичной медицинской помощи в Московской области. Консультации специалистов и справочная информация доступны по телефону 8 (989) 047-74-54 с понедельника по пятницу с 13.00 до 15.00.