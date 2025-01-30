Первые медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Коломне

В городском округе Коломна начали вручать медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», учрежденные президентом России Владимиром Путиным в этом году. В округе проживают 19 жителей, которые в молодости пережили ужасы войны.

Несмотря на все испытания, они сохранили силу духа и продолжают делиться своей историей с молодым поколением.

Юбилейные медали уже вручены Галине Степановне Балаевой, Тамаре Григорьевне Большун, Сергею Дмитриевичу Макарову, Лидии Фёдоровне Нарышкиной, Борису Степановичу Подвойскому, Римме Александровне Федюшкиной, Галине Ивановне Хоменко и Анатолию Александровичу Юшкину.

«Это люди невероятного мужества и стойкости. Даже сейчас, в почтенном возрасте, они ведут активную патриотическую работу, передавая память о войне будущим поколениям», — подчеркнул глава округа Александр Гречищев.

Александр Гречищев отметил, что до 9 Мая награды получат все ветераны округа — фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Всего в округе проживают 540 таких героев.