Первые матчи Школьной лиги по волейболу прошли в Балашихе

Матчи посетил временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев. Он отметил хорошее начало сезона.

«Сегодняшние матчи — это по-настоящему хорошее начало сезона. Спасибо командам за ту борьбу и за тот темп, который вы показали. Уверен, впереди еще много побед. Желаю сохранить этот настрой и командный дух до конца всех соревнований. Отдельное спасибо тренерам и педагогам за атмосферу и поддержку. И ребятам за то, что болеют за своих. Новый сезон будет длинным, впереди много матчей и соревнований», — отметил Сергей Лукичев.

В новом сезоне в Школьной лиге участвуют более 13 тысяч школьников из 38 учебных заведений. Они будут состязаться в спортивных и интеллектуальных дисциплинах, КВН, танцах, медиа, «Зарнице» и «Играх будущего». В программу последних входят киберспортивные турниры, автосимуляторы и гонки дронов. В четвертом сезоне также появятся две новые дисциплины — настольный теннис и флорбол.

Балашихинская Школьная лига создана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2023 году Балашиха стала пилотной площадкой для проведения соревнований среди школьников. В 2024 году к Единой школьной лиге присоединились еще 12 городов Подмосковья.