Первые матчи Школьной лиги Московской области прошли в Чехове
На малой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова начались первые соревнования среди команд. Глава округа Михаил Собакин приветствовал юных баскетболистов — участников Чеховской школьной лиги.
В этом году Чехов присоединился к масштабному проекту «Школьная лига Московской области», который был создан в 2024 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Баскетбол 3×3 стал первым видом спорта, с которого начались соревнования Чеховской школьной лиги. Открывать серию выпало юношам Любучанской школы и средней школы № 8. Всего в баскетбол на муниципальном этапе будет сыграно 50 матчей.
«Всем удачи, честной игры и спортивного куража для новых достижений. Пусть эти соревнования станут ярким примером того, как спорт объединяет и укрепляет, а победы будут не только на площадке, но и в жизни», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Юным атлетам с октября 2025 года по март 2026 года предстоят соревнования по пяти видам спорта: баскетбол 3×3, футзал, волейбол, шахматы и гандбол.
За титул чемпиона Чеховской школьной лиги будут бороться команды 13 общеобразовательных организаций: средних школ № 1, 3, 8, 9, 10, Любучанской, Нерастанновской, Новобытовской школ, Чехов-2 и Чехов-3, гимназии № 2 и 7, лицея № 4. Победители будут представлять округ весной следующего года на областных соревнованиях.