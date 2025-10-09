Первые матчи Школьной лиги Московской области прошли в Чехове

В этом году Чехов присоединился к масштабному проекту «Школьная лига Московской области», который был создан в 2024 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Баскетбол 3×3 стал первым видом спорта, с которого начались соревнования Чеховской школьной лиги. Открывать серию выпало юношам Любучанской школы и средней школы № 8. Всего в баскетбол на муниципальном этапе будет сыграно 50 матчей.

«Всем удачи, честной игры и спортивного куража для новых достижений. Пусть эти соревнования станут ярким примером того, как спорт объединяет и укрепляет, а победы будут не только на площадке, но и в жизни», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.