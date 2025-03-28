Первые матчи плей-офф Суперлиги по баскетболу пройдут в Химках

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» проведет первые матчи плей-офф Суперлиги на домашней арене. Игры пройдут 30 марта и 1 апреля. В начале четвертьфинала команда встретится с действующим чемпионом — командой «Динамо» из Владивостока. Серия продлится до трех побед.

«Регулярный сезон выдался непростым, так как наша команда сильно обновилась и мы не всегда выступали стабильно. Но мы провели большую работу, плюс участие в „Финале четырех“ Кубка России с командами Лиги ВТБ дало нам хороший опыт», — рассказал форвард БК «Химки» Кирилл Попов.

Участники клуба отмечают, плей-офф не предоставит права на ошибку. Именно «Динамо» подмосковные баскетболисты уступили в прошлом году. Теперь команда из Химок хочет вернуть долг.

Министерство физической культуры и спорта региона напоминает, схватки между командами пройдут 30 марта в 14:00 и 1 апреля в 19:00.

Вход на все домашние игры подмосковного клуба свободный.