Первые матчи Единой школьной лиги по гандболу прошли в Чехове

На большой арене во Дворце спорта «Олимпийский» 31 октября прошли первые матчи по гандболу в рамках областного проекта. Помимо учеников, в «Чеховской школьной лиге» в этот раз приняли участие и чемпионы из известного клуба «Чеховские медведи».

На торжественном мероприятии перед матчами участников и почетных гостей приветствовал глава округа Михаил Собакин.

«Как справедливо отмечает наш губернатор Андрей Воробьев: „Чехов — это родина гандбола, родина успехов, побед“. Поэтому в качестве дополнительной дисциплины школьной лиги был выбран именно этот вид спорта», — подчеркнул он.

На мероприятии также присутствовал руководитель Единой школьной лиги Московской области Александр Зайцев. Он отметил, что проект направлен, а развитие и популяризацию спорта среди молодого поколения. Напомним, что в Чехове участие в Школьной лиге принимают более 1000 учеников из 13 школ.