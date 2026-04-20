Первые матчи Дворовой лиги прошли в Балашихе

19 апреля в парке «Пехорка-Лес» в Балашихе прошло торжественное открытие нового сезона Дворовой лиги. Этот спортивный проект, организованный «Единой Россией», объединил активных жителей городского округа всех возрастов.

Так, в праздник спорта состоялись первые товарищеские матчи по футболу, а также турниры по настольному теннису и лазертагу. Гости мероприятия смогли сдать нормативы и попробовать свои силы в конкурсе бросков по баскетболу. А для участников и зрителей подготовили анимационную программу, аквагрим, а также работала полевая кухня. Самые активные игроки получили призы и подарки от спонсоров.

Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров рассказал, что они дали старт большому спортивному проекту — «Дворовой лиге Балашихи». Он отметил, что это уникальный проект, организованный местным отделением партии. Так, по словам Юрова, ключевая задача — чтобы в каждом дворе появилась своя команда, чтобы дети, молодежь и взрослые могли заниматься спортом рядом с домом и соревноваться за честь своего двора.

Основные матчи Дворовой лиги стартуют 15 мая. Жители Балашихи смогут принять участие в шести дисциплинах: футбол, волейбол 4×4, баскетбол 3×3, настольный теннис, лазертаг и игры. Спортивные состязания будут проходить все лето, а финалистов определят в сентябре. Лучшая команда получит ценный приз — строительство новой спортивной площадки рядом с домом или капитальный ремонт уже существующей.

Подать заявку на участие можно до 10 мая. Подробная информация о порядке регистрации команд и правилах соревнований опубликована в официальной группе «Дворовой лиги» во «ВКонтакте».