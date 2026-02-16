Первые массовые лыжные старты к юбилею города прошли в Дубне

День лыжника традиционно состоялся на двух площадках — на стадионе «Юде-Кон» и в левобережном лесопарке. Мероприятия были посвящены предстоящему 70-летию наукограда.

На старт вышли школьники, студенты, профессиональные спортсмены и ветераны спорта. Участникам предложили дистанции на один, два, три и пять километров, а для самых маленьких — на 300 метров.

Главная задача праздника — не погоня за рекордами, а приобщение к спорту и здоровому образу жизни. Для посетителей организовали зоны отдыха и развлечений, горячие напитки и угощения. Отдельно отметили самого юного и самого опытного лыжника, а также самую большую спортивную семью.

Глава округа Максим Тихомиров сообщил, что в этом году начнется строительство новой лыжной базы на «Юде-Коне», которая станет современной и комфортной для спортсменов и любителей.