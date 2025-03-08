Первые квартиры для переселенцев из аварийного жилья отремонтировали в Дубне

В Дубне в начале 2025 года ввели в эксплуатацию дом № 34 на Тверской улице. Ключи от квартир в нем получили две семьи из аварийного дома № 29 на этой же улице. А накануне 8 Марта застройщик выполнил в новом жилье ремонт.

Более 30 лет Татьяна Кириллова и Людмила Юсова жили в домах без ванной комнаты и горячей воды. Сейчас их ждут новые просторные квартиры, где два санузла и отдельная гардеробная. А ремонт специалисты застройщика ООО СЗ «Ин-групп Маленький» выполнили с учетом пожеланий новоселов.

«Мы довольны, счастливы, квартира замечательная, светло, уютно. Ремонт сделали очень хороший», — поделилась Людмила Юсова.

Как рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, работа по расселению ветхих домов в округе продолжится.

«Спасибо губернатору Андрею Воробьеву за поддержку горожан и застройщику. За то, что жители смогли получить квартиры не только раньше срока, предусмотренного договором комплексного развития территории, но и с отделкой», — добавил руководитель муниципалитета.

На месте старых бараков на Тверской и Октябрьской улицах возведут современные многоэтажки, в которых жильцы аварийных домов также получат квартиры.