Первые концерты «Город танцует в парках» прошли в Подмосковье в выходные

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фестиваль «Город танцует в парках» стартовал в Подмосковье на минувших выходных. Первые концерты посетили около 13 тысяч человек. Мероприятия прошли в Королеве, Кашире, Серпухове и Чехове.

Концерт-открытие прошел в Королеве, собрав 34 коллектива и солистов из 19 регионов, в том числе из Архангельской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Калининградской, Курской и других областей. Участники посетили музеи наукограда, встречи с хореографами и жюри.

В рамках федерального дня в финал вышли коллективы «Гармония», «ЛюбаVa», София Ткачева, Роман Тюрин, Владислава Шаверина, Алиса Матвеева, Free Dance Family и «Микс», а также Полина Рощенко.

Отборочный этап прошли подмосковные танцоры Vegas, «Те Самые», «Сильфида», филиал Губернского колледжа из Серпухова, студия Hot Dance Community и «Пируэт».

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В концертной программе также участвовали артисты шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Виталий Савченко, Анастасия Чередникова, Влад Ким, Герман Рамазанов, Виталий Уливанов и другие. В составе жюри — Егор Дружинин, Александр Могилев и Владимир Варнава.

В этом году на фестиваль прислали более 1,7 тысячи заявок из 34 регионов.

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