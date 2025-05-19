Первые концерты «Город танцует в парках» прошли в Подмосковье в выходные

Фестиваль «Город танцует в парках» стартовал в Подмосковье на минувших выходных. Первые концерты посетили около 13 тысяч человек. Мероприятия прошли в Королеве, Кашире, Серпухове и Чехове.

Концерт-открытие прошел в Королеве, собрав 34 коллектива и солистов из 19 регионов, в том числе из Архангельской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Калининградской, Курской и других областей. Участники посетили музеи наукограда, встречи с хореографами и жюри.

В рамках федерального дня в финал вышли коллективы «Гармония», «ЛюбаVa», София Ткачева, Роман Тюрин, Владислава Шаверина, Алиса Матвеева, Free Dance Family и «Микс», а также Полина Рощенко.

Отборочный этап прошли подмосковные танцоры Vegas, «Те Самые», «Сильфида», филиал Губернского колледжа из Серпухова, студия Hot Dance Community и «Пируэт».