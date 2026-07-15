Первые итоги работы поликлиники в микрорайоне Заречье подвели в Ногинске

Результаты первой недели работы наглядно демонстрируют востребованность новой поликлиники: за семь дней педиатры осмотрели более 620 детей, врачи‑специалисты — 465 человек, а специалисты ультразвуковой диагностики провели 144 исследования.

В детском отделении ведут прием не только педиатры, но и профильные специалисты: невролог, эндокринолог, кардиолог, оториноларинголог, травматолог и детский хирург. Инфраструктура отделения продумана до мелочей: здесь работают кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, дневной стационар, кабинет логопеда, а также отделение амбулаторной медицинской реабилитации для детей.

До конца июля начнет полноценно функционировать и взрослое отделение. Новый медицинский центр сможет обслуживать 45 тысяч взрослых и 10 тысяч детей. Оснащение поликлиники отвечает самым современным стандартам: в распоряжении медицинских работников — аппараты КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ, а также дневной стационар. Кроме того, в структуре центра — Центр амбулаторной онкологической помощи, отделение профилактики и Центр диспансеризации участников боевых действий и их семей.

Ключевое преимущество новой поликлиники — сильная команда специалистов. На сегодняшний день коллектив укомплектован более чем на 90%: в штате — 90 врачей и 170 сотрудников среднего медицинского персонала. Работа по привлечению кадров продолжается: действуют меры поддержки, включая социальную ипотеку и компенсацию аренды жилья.