Первые итоги капитального ремонта школы искусств подвели в Дубне

Капитальный ремонт детской школы искусств в Дубне, завершившийся три месяца назад, кардинально преобразил учреждение и вдохнул в него новую творческую жизнь. По словам педагогов и почти 700 воспитанников, светлые современные классы и профессиональная акустика концертного зала теперь вдохновляют на новые достижения и приносят настоящее удовольствие от занятий.

«После ремонта совершенно другая акустика, светлые стены, новая мебель — педагогам очень нравится. Мы также получили много новых инструментов по губернаторской программе. В обновленной школе приятно и работать, и учиться», — отмечает директор учреждения Татьяна Дементьева.

Девятимесячный ремонт при поддержке губернатора области затронул 24 учебных класса, 9 аудиторий и концертный зал, где установили современные акустические панели. Преподаватель вокала Елена Сорокина называет новую акустику «шикарной», а художники, по словам педагога Екатерины Мусихиной, получили идеальное освещение для творчества. Результатом стал творческий подъем, удвоившееся число студентов-практикантов и возросший интерес родителей к записи детей.