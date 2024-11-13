Первые инсулиновые помпы для больных сахарным диабетом выпустили в Королеве

Компания «Диаконт», производящая устройства для больных диабетом, выпустила первую партию инсулиновых помп, которые уже проходят клинические испытания. В январе 2025 года устройства поступят в медицинские учреждения и аптеки по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций компании в реализацию масштабного проекта по запуску производства медизделий для больных сахарным диабетом оценивается в миллиард рублей. На текущий момент у подмосковного предприятия свыше 800 госконтрактов с больницами, поликлиниками, лечебно-профилактическими учреждениями по всей стране», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помпы, произведенные в Королеве, ориентированы на детей с инсулинозависимым диабетом. Они позволяют вести активную жизнь благодаря компактности и многорежимной подаче инсулина, управляемой через мобильное приложение. Устройство работает в связке с системой непрерывного мониторинга глюкозы, создавая замкнутую систему, или «искусственную поджелудочную железу», которая каждые три минуты передает уровень глюкозы в программу управления.

«Сейчас наша компания работает над масштабированием производства инсулиновой помпы и расходных материалов к ней — резервуаров для инсулина и катетеров. К концу 2025 года мы рассчитываем производить до десяти тысяч инсулиновых помп», — уточнил генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко.

Кроме помп, в Королеве также производят тест-полоски и три модели глюкометров. Глюкометр Diacont с Bluetooth передает данные врачу через систему ЕМИАС. Diacont Compact подходит для использования вне дома, а Diacont Voice, оснащенный голосовым сопровождением, удобен для пожилых людей со сниженным зрением.