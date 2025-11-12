Первые игры Школьной лиги по баскетболу прошли во Фрязине

Турнир в спортивной школе «Фрязино» прошел динамично и увлекательно. Юные баскетболисты из образовательных учреждений наукограда продемонстрировали отличную физическую подготовку, волю к победе и командный дух.

Впереди участников Школьной лиги ждут соревнования по шахматам, футболу и волейболу. Каждый школьник сможет проявить себя и достичь новых высот, ведь наставниками и амбассадорами ребят будут победители Олимпиад, чемпионы России и мастера спорта.

«Желаю всем участникам ярких игр, честной борьбы и заслуженных побед! Пусть Школьная лига станет для каждого площадкой для развития и укрепления дружбы. Болеем за наших!» — отметил глава городского округа Дмитрий Воробьев.

В новом сезоне Единой школьной лиги по всему Подмосковью запланировано более 15 тысяч соревнований. Участвовать в них будут свыше 36 тысяч школьников из 600 образовательных учреждений региона. Напомним, проект «Единая школьная лига Подмосковья» стартовал в октябре 2024 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Его цель — вовлечь школьников в спорт и создать условия для регулярных тренировок.