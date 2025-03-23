Первые городские субботники прошли в Химках

Уборка территорий округа стартовала в Химках. В муниципалитете уже провели субботники на четырех локациях. Волонтеры привели в порядок Барашкинский пруд, улицы Ленинградскую, Репина и Коммунальный проезд.

Участниками субботников стали сотрудники градообразующих предприятий «Химкиэлектротранс», «Энергомаш», «Факел», «Фармзащита» «Глобал Эдж», филиала «Мострансавто», НПО Лавочкина, «МКБ Искра», МГМ «Логистик», «Строймонтажконструкции», а также «Шереметьево безопасности».

Уборку провели в Старых и Новых Химках. Старт мероприятиям дала глава городского округа Химки Елена Землякова.

«Мы вместе с сотрудниками городских предприятий провели первые субботники. Дали старт масштабной уборке города, которую продолжат субботники в следующие выходные. В этот раз адреса выбрали сотрудники предприятий, в будущем локации определим вместе с жителями», — сказала Елена Землякова.

Волонтеры традиционно очищают территорию от сухой листвы, мусора и веток.