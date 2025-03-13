Первые гадюки проснулись в Подмосковье. Что делать в случае укуса змеи?

Весна — время пробуждения змей после спячки. В Минэкологии рассказали, как отличить ядовитую рептилию от безобидной, а также призывали жителей региона быть внимательными на собственных участках и прогулках в лесу.

Холоднокровные выходят из анабиоза после холодов. Первыми среди змей просыпаются ядовитые гадюки. Они выползают, чтобы погреться на солнце.

Помимо гадюк, в регионе обитают и другие виды змей. Например, медянка обыкновенная и уж обыкновенный . Все три змеи занесены в Красную книгу области. Их можно встретить на камнях, бревнах или лесных тропинках. Главное — не перепутать ядовитую змею с безобидной.

Как отличить ужа от гадюки?

Уж имеет округлую голову и желтые «очки» на ней. Зрачки у него круглые.

У гадюки голова треугольная, а зрачки вертикально-сплюснутые.

Что делать в случае укуса гадюки?

Врачи рекомендуют не высасывать яд самостоятельно.

Укус гадюки болезненный, но не смертельный.

Если все-таки он произошел, необходимо вызвать скорую. До приезда врачи советуют соблюдать покой, приложить на место укуса холод, принять антигистаминный препарат и пить больше простой воды.

«Змеи — неотъемлемая часть экосистемы. Если на своем пути вы повстречали змею, не спешите ее убивать, просто аккуратно обойдите или уберите в сторону длинной палкой. В лесу надевайте высокую обувь из плотного материала, и прогулка будет безопасной», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В Минэкологии региона советуют во избежание нежелательных встреч со змеями на дачах регулярно окрашивать траву, вовремя убирать мусор, не складировать спиленные деревья и бревна, а также засыпать ямы.