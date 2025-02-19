Первые четыре этажа здания многопрофильной больницы возвели в Балашихе

Самая большая больница с новейшим оборудованием появится в 2027 году в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Медицинское учреждение, рассчитанное на 1123 койки, сможет вместить 300 посетителей в смену.

Объект строят с небольшим опережением графика. В главном отделении больницы рабочие устанавливают монолитные конструкции и железобетонные каркасы. Также закладывают основание для крытой парковки и фундаменты других корпусов. На проекте работают около 450 человек и свыше 40 машин спецтехники.

«Строительство новой больницы — это важный шаг в развитии здравоохранения не только Балашихи, но и всего восточного направления Подмосковья. Благодаря этому увеличится число направлений исследований в диагностическом комплексе, решатся вопросы, связанные с доступностью медицинской помощи», — отметил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Проект реализуют в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». После открытия областной больницы помощь от специалистов смогут получить жители не только Балашихи, но и Реутова, Люберец, Богородского и других округов. В медучреждении будут оказывать помощь по 26 профилям. Среди них сердечно-сосудистая хирургия, кардиология, неврология и другие. Свыше 20 операционных оснастят современным цифровым оборудованием.