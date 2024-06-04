Первые автобусы с баннерами «Лето в Подмосковье» вышли на маршрут

Компания «Мострансавто» выпустила на маршрут три первых автобуса с баннерами проекта «Лето в Подмосковье». Позже в регионе появится еще 57 таких транспортных средств.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что брендированные автобусы работают на маршруте № 436 «Дом правительства Московской области — Москва (метро Тушинская)». Позже в рейсах задействуют 60 транспортных средств с тематической символикой. Это будут автобусы большого класса.

На ярких баннерах размещен QR-код, ведущий на страницу туристического портала welcome.mosreg.ru, где можно найти маршруты по интересным местам Московской области, ознакомиться с программой летних мероприятий и туристическими жемчужинами региона.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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