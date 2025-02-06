Первые 5 коттеджей построили в кластере ИЖС «Истра Дом»

В кластере «Истра Дом» в эксплуатацию ввели пять первых коттеджей. Их построили на три месяца раньше запланированного срока. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение о начале использования зданий группе «Самолет».

Загородный проект реализуют в восемь этапов на участке площадью 284,7 гектара. К 2032 году планируют возвести 2 248 домов для 6 000 жильцов.

Все коттеджи будут построены из газобетона, позволяющего сохранять тепло в помещениях. Их подключат к центральным коммуникациям, что позволит жить в домах круглый год. В отделке зданий строители используют натуральные материалы. Особенностью планировки стали увеличенные окна. Дома стоят на огроженных участках. Для каждой семьи предусмотрено машиноместо.

На въезде в поселок будет работать КПП. Позже на территории кластера появятся сити-холл, детский центр, офис продаж, здание коворкинга, банный комплекс, футбольное поле, стадион, мини-парки и детские площадки. Кроме того, там откроют муниципальные детские сады для 400 детей, школу на 825 мест и поликлинику, которую за смену смогут посетить 108 человек.

«Истра Дом» находится в 71-м километре по Новорижскому шоссе. Дорога до железнодорожной станции «Румянцево» занимает восемь минут на автомобиле.