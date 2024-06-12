Первые 38 семей переселенцев из ветхого жилья в Ногинске получили квартиры

Переселенцы из аварийного жилья в Ногинске получили ключи от новых квартир 11 июня. Первые 38 семей переедут в специально построенный для них дом № 14Б на Юбилейной улице.

«Сегодняшний день для нас самый знаменательный, чувства переполняют, эмоции зашкаливают. Мы очень рады. Мы долго ждали этого момента. Сегодня, наконец-то, мы получим ключи от новых, благоустроенных квартир», — рассказала Валентина, жительница дома № 23 на улице Советской Конституции.

Ключи жителям вручили глава Богородского округа Игорь Сухин, заместитель главы округа Анатолий Шуть, заместитель председателя Совета депутатов Павел Ермилов и первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.

По словам Туровского, в Московской области реализуется масштабная программа по расселению аварийного жилья.

«В этом году в Московской области мы расселяем более 100 тысяч квадратных метров. Все дома, которые мы строим — новые, современные и комфортные. В Богородском городском округе мы расселяем более 12 тысяч квадратных метров, также сейчас строим новые дома в городе Старая Купавна, туда переедет более 300 семей», — рассказал Туровский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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