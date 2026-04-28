Первые 3 корпуса ЖК «Химки Парк» построят в 2029 году
В Химки на месте бывшей промышленной зоны на севере округа планируется масштабная жилая застройка. Жилой комплекс «Химки Парк» возводит группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории.
На участке площадью 31 гектар создадут современный городской квартал с жильем и полноценной инфраструктурой. Общая площадь застройки составит около 355 тысяч квадратных метров, а инвестиции оценивают более чем в 62,5 миллиарда рублей.
Первые дома планируют ввести в эксплуатацию к 2029 году: на стартовом этапе возведут три корпуса на 1 775 квартир — от студий до четырехкомнатных, с отделкой и без. Рядом появятся детский сад на 325 мест, игровые пространства, площадки для детей и выгула собак, а также наземный паркинг.
Дома будут разной высоты — от 12 до 25 этажей, с отдельными доминантами высотой до 32. Первые этажи отдадут под коммерцию — там разместят магазины, кафе, сервисы, МФЦ и пункт полиции.
Внешний облик зданий будет выдержан в технологичной стилистике с использованием холодных оттенков, металлических элементов и перфорации. Отдельные детали фасадов отсылают к индустриальному прошлому района.
Проект предусматривает создание социальной инфраструктуры: школы на 1650 учеников, двух детских садов, поликлиники, спортивной и художественной школ, а также торгово-досугового центра. Все объекты разместят в шаговой доступности.
Параллельно модернизируют транспортную сеть — появятся новые дороги, тротуары, велодорожки и остановки.
Территорию комплекса благоустроят с упором на озеленение и разнообразие общественных пространств. Появятся прогулочные бульвары, спортивные и игровые зоны, площадки для отдыха и мероприятий.
Большую часть свободной от застройки площади займут газоны, деревья и декоративные насаждения. Вблизи находятся Химкинский лес и одноименное водохранилище, что добавляет району рекреационной привлекательности.