Первую землянику привезли из Владимирской области на рынки Одинцова

Лето — время ароматной, сладкой и по-настоящему долгожданной земляники. Сейчас на рынках появляются первые партии свежих ягод — пока в основном из крестьянско-фермерских хозяйств Владимирской области.

Чтобы на рынок попала только качественная земляника, она проходит несколько этапов тщательной проверки. «Это дикорастущая ягода, она проходит дополнительные проверки в ветлаборатории. Это обязательный анализ на радионуклиды, поэтому на прилавок поступает уже проверенная, качественная ягода», — рассказал представитель одинцовского рынка Максим Цыбуляк.

Но несмотря на надлежащий отбор, необходимо обязательно мыть ягоды. Даже на с первого взгляда чистой землянике могут остаться загрязнения. «Долго в воде держать не нужно, потому что земляника сильно впитывает воду. Мыть ее следует не под текущей водой, а в миске: положить ягоды в сито и аккуратно несколько раз промокнуть», — пояснил Максим Цыбуляк.

Урожай земляники зависит от погоды. Из-за дождей в этом сезоне ягод может быть меньше, чем в прошлом году. В среднем, сезон земляники длится от двух недель до месяца, поэтому успеть попробовать стоит уже сейчас. Перед покупкой на рынке товар можно продегустировать, удостовериться во вкусе и только потом готовить лукошко. Совсем скоро на прилавках появится и подмосковная ягода.