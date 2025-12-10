Первую в России передвижную выставку с экспонатами СВО открыли в Чехове

Активисты волонтерского полка «СВО-797» и объединения «Чеховская кашеварочка» организовали первую в России передвижную выставку музея специальной военной операции в Чехове. В эскпозиции представлены трофеи с фронта.

Выставку организовали во Дворце культуры «Дружба».

«Главная цель экспозиции — показать нашим жителям и подрастающему поколению тяжелый труд волонтеров и добровольцев по сбору и отправке гуманитарной помощи нашим бойцам», — отметил глава округа Михаил Собакин.

На выставке представлены трофеи с полей сражений, а также оружие, боеприпасы и техника.

«Каждый экспонат, который представлен здесь, со своей историей. Идея о создании музея к нам пришла в момент первой поездки на фронт. Бойцы подарили нам пряжку. Это и стало самым первым экспонатом, и мы решили делать свой музей», — рассказал волонтер движения 797 добровольного гуманитарного волонтерского полка с позывным «Ветер».

Для посетителей провели мастер-классы по изготовлению и упаковке сухих супов, каш и других продуктов. Его провели волонтеры объединения «Материнский макров. Чеховская кашеварочка». Гости также сплели маскировочные сети и написали письма бойцам.

«Хотелось бы, чтобы люди посмотрели и поняли, какой это колоссальный труд. Что это работа каждый день, каждую минуту, каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки», — сказала организатор волонтерского движения «Чеховская кашеварочка» Ирина Черникова.

Все желающие приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. Выставка будет открыта до 9 декабря с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Чехова, д. 45.