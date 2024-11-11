Первую в Подмосковье скульптуру курского соловья установили в Подольске

Жители городского округа присоединились ко всероссийскому флешмобу в поддержку жителей Курской области. Памятник установили в Саду камней Памяти и Славы.

Скульптуру курского соловья разместили на табличке Курска на Верстовом столбе. Глава совета дома № 11 на улице Смирнова Виктор Макаров рассказал, что идея установки памятника принадлежит горожанам. «В Курске должны звучать трели соловьев, а не грохот взрывов и топот вражеских солдат», — отметил он.

В торжественном открытии памятника участвовали учащиеся школ № 11, 32 и гимназии № 7, волонтеры, представители «Движения первых» и «Молодой гвардии», юнармейцы. Вместе с певицей Светланой Савиновой они исполнили песню «Курский соловей». Артистка привезла в подарок главе Подольска миниатюрную копию памятника «Курская дуга», который передала заместителю руководителя округа Ольге Шашковой.

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