Первую в Подмосковье операцию на открытом сердце провели в Егорьевской больнице

В Подмосковье впервые провели операцию на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование. Ее успешно сделали 59-летнему жителю Егорьевска, который долгое время страдал от сильной боли в груди. Из-за проблем с сердцем ему было тяжело дышать и передвигаться.

«Обратился с острой болью в грудной области. Не мог ни есть, ни ходить. Вообще ничего не мог делать. Были приступы сильные», — поделился пациент.

Обследование показало, что сосуды сердца сильно забиты холестериновыми бляшками. Это угрожало жизни, и врачи приняли решение провести сложную операцию — создать обходной путь для кровотока с помощью сосуда, взятого из ноги пациента.

По словам руководителя сосудистого центра Фурката Гафурова, перед операцией специалисты тщательно проверяли, нет ли у пациента противопоказаний и скрытых заболеваний, которые могли бы осложнить вмешательство. Сама операция длилась около пяти часов и прошла успешно.

«Нашей больнице окажут всяческую поддержку, как это происходит сейчас. Поэтому таких пациентов мы будем брать, и я надеюсь, что когда-то эта операция станет рутинной, обыденной», — подчеркнул главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.

Это первая операция такого уровня в Московской области. Теперь в регионе планируют делать подобные процедуры регулярно, чтобы высокотехнологичная помощь стала доступнее для жителей.