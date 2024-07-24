Первую в Подмосковье биопсию с помощью робота провели в МОНИКИ

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Пункцию печени под контролем роботизированной системы навигации впервые выполнили в МОНИКИ имени Владимирского. Оборудование последнего поколения позволяет врачам сократить время манипуляции.

«Обычно при проведении пункции хирург вводит иглу вручную с использованием ультразвукового контроля. Новая методика позволяет выполнять робот-ассистированное введение иглы с ее автоматическим позиционированием», — рассказал руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Алексей Семенков.

Робот контролирует точность введения иглы в нужную область, что повышает уровень безопасности процедуры. КТ-контроль является более точным методом визуализации, а более высокое качество изображения позволяет выполнить манипуляции с образованиями меньших размеров.

МОНИКИ стало первым медучреждением Московской области, где внедрили такую методику. В больнице планируется выполнять и другие малоинвазивные манипуляции с помощью роботов.

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