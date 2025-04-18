Первую в Подмосковье библиотеку для беременных открыли в роддоме в Дмитрове

В Дмитровском роддоме состоялось торжественное открытие уникальной библиотеки для будущих мам. Это первый проект такого рода в Московской области, созданный специально для того, чтобы сделать период ожидания малыша более комфортным, познавательным и приятным.

Новая библиотека предоставляет пациенткам доступ к специальной литературе о беременности, родах и уходе за новорожденными, художественным произведениям для душевного отдыха, а также уютной зоне для чтения и общения. Все материалы доступны абсолютно бесплатно, что делает проект еще более привлекательным для будущих мам.

Инициатива была реализована при поддержке Дмитровской центральной библиотеки, которая помогла сформировать книжный фонд и организовать пространство. В библиотеке собраны книги, которые помогут женщинам подготовиться к важному событию в их жизни, а также найти вдохновение и эмоциональную поддержку.

В ближайшее время в рамках проекта стартует еще одна интересная инициатива — «Сказка от любимого врача». Врачи Дмитровского роддома — акушеры-гинекологи, неонатологи и педиатры — запишут аудиосказки, которые будущие мамы смогут слушать вместе с малышами. «Мы знаем, что ребенок начинает слышать голоса уже с 16-й недели беременности. И как прекрасно, если одним из первых звуков для него станет голос врача, который потом встретит его в этом мире», — отметил заведующий акушерским отделением Михаил Цурцумия.

Глава Дмитровского городского округа Иван Курданин отметил, что открытие библиотеки в роддоме — это не просто новый сервис, а важный шаг к созданию комфортной и доброжелательной среды для будущих мам.

Теперь каждая пациентка Дмитровского роддома сможет провести время ожидания малыша с пользой и удовольствием, погружаясь в мир книг и полезных знаний.