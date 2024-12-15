Первую в Подмосковье аптеку онкологических препаратов открыли в Химках

В Химках открыли ядерную аптеку полного цикла. Учреждение будет работать на базе нового циклотронного радиохимического комплекса.

На базе комплекса настроят весь технологический цикл производства препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Это позволит исключить покупку лекарств у других поставщиков.

«Запуск нового радиохимического комплекса в нашем институте и первой ядерной аптеки в регионе — ответ на постоянно растущие потребности в радиофармацевтических лекарственных препаратах. Это повысит уровень диагностики и лечения онкозаболеваний, обеспечит доступ к качественному и современному лечению большему количеству пациентов», — рассказал президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

Циклотрон второго поколения уже установили в Институте ядерной медицины в Химках в начале декабря. Он будет осуществлять все ключевые этапы производства, а препараты применять для исследований всех органов и систем при онкологических заболеваниях.

В округе также планируют обучать производству радиофармацевтических препаратов и проведению клинических исследований.

Проектные мощности запустят в 2025 году. Сейчас идет подготовка к лицензированию Минпромторгом РФ.

Отметим, лечение в Институте ядерных исследований доступно по государственным программам. Онкобольных направляют профильные врачи. Пациентов направляют на первичную консультацию, они проходят обследования для постановки диагнозов и дальнейшее лечение. В институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, радиотерапии и брахитерапии.