Первую в мире умную кормушку для птиц установили в парке «Пехорка» в Балашихе

Интерактивная кормушка появилась в парке «Пехорка» в Балашихе. Она сама дозирует корм, следит за его запасами и защищает лакомства от дождя и снега. Автор задумал изобретение так, чтобы поддержать именно тех птиц, которым труднее всего найти еду.
Устройство собрал Виктор Бокренев по типу кормушек для белок. Крупные пернатые туда пробраться не смогут, заполучить еду им будет мешать мелкая решетка.
Кормушка функционирует круглосуточно. На ней есть видеокамеры, корм подается автоматически.
Благодаря Виктору в Подмосковье уже действует проект «Белочка-парк» — пространство на открытом воздухе для общения людей с природой. Планируется, что кормушки повесят во всех парках региона, где есть он реализуется.
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