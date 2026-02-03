Первую в мире линию по выпуску мицеллированных БАДов запустили в Дубне

Технология NovaSol, применяемая на производстве, является эксклюзивной разработкой компании. Как пояснил ее основатель, врач-уролог-онколог Александр Дзидзария, для семи ключевых продуктов линейки мицеллированное сырье невозможно купить — его можно только произвести на месте, чтобы решить проблему усвояемости.

Сырье для лимитированной линейки поставляет резидент Особой экономической зоны «Дубна» — компания «Акванова Рус». Сам процесс производства полностью роботизирован и проходит в условиях чистой зоны: от замешивания рецептуры и помещения в капсулы до фасовки под ламинарным укрытием.

Предприятие выпускает более 60 формул биологически активных добавок. В ассортименте представлены продукты для поддержки желудочно-кишечного тракта, иммунитета, нервной системы, а также спортивные и детские линейки.

Продукция под брендом IPSUM поставляется по всему миру. В России ее можно приобрести в аптеках и на маркетплейсах.