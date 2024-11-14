Первую телемедицинскую консультацию провели в подмосковном онкодиспансере. Благодаря современным технологиям врачи теперь могут делиться опытом с коллегами в онлайн-формате.

По словам заведующего отделением телемедицинских технологий Игоря Борискина, с помощью новых технологий стали возможны консультации с коллегами из других медицинских учреждений.

«Совместно с заведующим отделением торакальной онкологии № 1 Сергеем Тараровым нам удалось разобрать клинический случай пациента из Щелковского района и дать рекомендации по дальнейшей тактике обследования и лечения», — рассказал Борискин.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Московской области, телемедицинские консультации доступны также и для жителей Подмосковья. Обратиться к врачу в онлайн-формате могут пациенты как с поставленным диагнозом, так и с подозрением на онкологию.

Записаться на консультацию можно на официальном сайте медицинского учреждения www.gbuzmood.ru в разделе «Пациенту» или по номеру телефона 8 (495) 521-58-00.