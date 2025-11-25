Первую студию барабанщиков открыли в Можайском округе

В Можайском культурно-досуговом центре начала свою работу уникальная студия барабанщиков, ставшая первой в округе. Идея создания студии принадлежит талантливым музыкантам Илье Вершинину, Федору Петухову и Артему Ляну.

Занятия в студии проходят в дружелюбной и позитивной атмосфере, что способствует проявлению интереса у учеников и созданию комфортной обстановки для совместной работы. Преподаватели и участники коллектива «на одной волне», что делает обучение более эффективным и увлекательным.

Молодые исполнители предложили организовать новый творческий коллектив, и руководство КДЦ с радостью поддержало эту инициативу.

Несмотря на то, что студия открылась совсем недавно, юные барабанщики уже добились первого успеха — они успешно выступили на «Фестивале Детского творчества» в Можайском КДЦ. Это достижение стало возможным благодаря профессиональному подходу преподавателей и активному участию учеников.

Руководители студии рассказали, что на уроках ребята учатся правильной постановке рук, технике держания барабанных палочек, а также отрабатывают различные удары.

Занятия направлены на развитие мелкой моторики, координации движений, чувства ритма и музыкального слуха.