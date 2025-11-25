Первую студию барабанщиков открыли в Можайском округе
В Можайском культурно-досуговом центре начала свою работу уникальная студия барабанщиков, ставшая первой в округе. Идея создания студии принадлежит талантливым музыкантам Илье Вершинину, Федору Петухову и Артему Ляну.
Молодые исполнители предложили организовать новый творческий коллектив, и руководство КДЦ с радостью поддержало эту инициативу.
Занятия в студии проходят в дружелюбной и позитивной атмосфере, что способствует проявлению интереса у учеников и созданию комфортной обстановки для совместной работы. Преподаватели и участники коллектива «на одной волне», что делает обучение более эффективным и увлекательным.
Несмотря на то, что студия открылась совсем недавно, юные барабанщики уже добились первого успеха — они успешно выступили на «Фестивале Детского творчества» в Можайском КДЦ. Это достижение стало возможным благодаря профессиональному подходу преподавателей и активному участию учеников.
Руководители студии рассказали, что на уроках ребята учатся правильной постановке рук, технике держания барабанных палочек, а также отрабатывают различные удары.
Занятия направлены на развитие мелкой моторики, координации движений, чувства ритма и музыкального слуха.
Отметим, сейчас в студии занимаются 16 человек разных возрастов, и набор новых участников продолжается. Рекомендуемый возраст для записи — от 10 лет, однако при наличии сильной мотивации возможен индивидуальный прием детей младшего возраста.
Наличие музыкального образования не является обязательным условием для участия.
Записаться в студию и узнать больше информации можно по телефону: +7 (977) 324-33-50.