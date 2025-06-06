Первую смену летнего лагеря труда и отдыха открыли в Серпухове

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи городского округа Серпухов 6 июня открыли первую смену летнего лагеря труда и отдыха, в которой будут работать 184 подростка. А всего за каникулы участниками бригад станут свыше 500 ребят.

Подростки возрасте от 14 до 17 лет будут работать целый месяц и смогут получить первый официальный трудовой опыт, а также финансовую поддержку. Для ребят в лагере организуют тренинги, мастер-классы, акции, флешмобы и экскурсии.

В церемонии посвящения молодежи в трудовые бригады принял участие врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко. Он поблагодари специалистов Центра по профориентации и трудоустройству молодежи за то, что они прививают подрастающему поколению любовь к городу и бережное отношение к экологии.

«Желаю ребятам насыщенного лета, новых знакомств и ярких впечатлений», — добавил Алексей Шимко.