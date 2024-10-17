Первую профилактическую операцию на сонной артерии провели врачи в Дубне

Хирурги сосудистого центра Медико-санитарной части № 9 в Дубне впервые провели профилактическую операцию на сонной артерии. Оперирующий врач отметил, что все прошло в штатном режиме.

У пациентки Любови Степановой был диагностирован атеросклероз сонных артерий. Это заболевание может привести к нарушению кровообращения головного мозга и, как следствие, к инсульту. После консилиума медики направили жительницу Дубны на профилактическую операцию.

В ходе хирургического вмешательства, которое длилось около часа, хирурги через разрез удалили холестериновую бляшку из сосуда головного мозга. Медикам из Дубны помогали московские специалисты, которые отметили профессионализм местных врачей и качество оборудования.

Хирурги буквально продлили жизнь Любови Степановой, которая поблагодарила их и назвала «кудесниками». Теперь такие операции будут выполнять в сосудистом центре на регулярной основе.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что сосудистые хирурги МСЧ № 9 постоянно расширяют свои возможности. «Значит, спасенных жизней будет еще больше. Это то, ради чего мы и создавали сосудистый центр в городе», — сказал руководитель муниципалитета.

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