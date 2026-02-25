Первую операцию по исправлению крыльев носа провели в больнице в Пушкино

В Пушкинской больнице провели первую операцию по пластике крыльев носа. Врачи помогли 60-летней женщине, у которой возникали сложности во время дыхания.

Плановую операцию провели в ЛОР-отделении.

«У женщины особенное анатомическое строение носа — узкий внутренний носовой клапан. Патология проявилась только сейчас, потому что с возрастом постепенно теряется эластичность тканей. Внутренний носовой клапан включает в себя кости черепа, передний конец носовой раковины и перегородку», — рассказал заведующий отделением Богдан Кулешов.

Пациентке ранее скорректировали перегородку, а теперь потребовалось вмешательство для изменения нижней носовой раковины.

«Убрали небольшие кусочки костей в передних отделах. В завершении убрали также часть кости грушевидной апертуры. За счет этого расширили носовой ход, в результате клапан носа расширился, и женщина смогла нормально дышать», — уточнил врач.

Успешное вмешательство, которое длилось 50 минут, прошло под общим наркозом. Пациентку уже выписали, теперь она будет наблюдаться у ЛОР-врачей по месту жительства.

Чуть позже послеоперационный отек исчезнет, что позволит ей дышать нормально.