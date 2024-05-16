Первую операцию на сонной артерии провели в Егорьевске | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:52 Первую операцию на сонной артерии провели в Егорьевске Источник фото: Юлия Андросова

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Врачи Егорьевского регионального сосудистого центра впервые провели операцию на сонной артерии. Пациенту удалили атеросклеротические бляшки.

По словам руководителя центра, кандидата медицинских наук Фурката Гафурова, в области кардиологии операции по удалению атеросклеротических бляшек проводятся регулярно, а в области неврологии подобных процедур врачи центра еще не делали.

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«Техническая подготовка к такой операции очень сложная. Главная артерия, питающая головной мозг, временно пережимается, и кровь не поступает в течение определенного времени», — рассказал Гафуров.

Пациента, которые ранее уже перенес инсульт, готовили к операции целый месяц.

«Для этой операции мы собрали сильную команду профессионалов из врачей Егорьевской больницы и медицинских учреждений Москвы. Два лучших анестезиолога, три сердечно-сосудистых хирурга с учеными степенями. Мы планируем и дальше сотрудничать с одной целью — спасать жизни наших жителей», — заключил Гафуров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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