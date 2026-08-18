Первую очередь ЖК «Поколение Первых» в Королеве достроят к 2028 году

В Королеве продолжается строительство первой очереди ЖК «Поколение Первых», в состав которой входят три дома на 586 квартир. Проект включает физкультурно-оздоровительный комплекс и двухуровневую подземную автостоянку.

Строительная готовность первой очереди достигла 47%. Возводимые жилые здания имеют переменную высотность от 16 до 22 этажей. В подземной части оборудуют автостоянку на 478 машин и 127 кладовых помещений. В спортивном комплексе разместят тренажерные залы и бассейн. На прилегающей территории обустроят детские площадки, велодорожку и зоны отдыха.

В рамках всего проекта планируют построить 10 жилых домов и детский сад на 210 мест. Строители также начали работы по возведению зданий второй очереди.

Застройщиком объекта выступает компания «Профи-Королев». Контроль за ходом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Завершить строительство первой очереди планируется во втором квартале 2028 года.