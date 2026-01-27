Первую очередь ЖК «Каштановая Роща» достроят в Одинцове в марте 2026 года

Близится к завершению строительство первой очереди жилого комплекса «Каштановая Роща» в Одинцовском округе. Один из корпусов, дом № 1.3, уже полностью заселен, остальные четыре планируют ввести в эксплуатацию в марте 2026 года.

Строители уже завершили основной этап работ: возведены внутренние перегородки, смонтированы инженерные системы, включая электроснабжение, водоснабжение и отопление. Сейчас специалисты выполняют финальные работы внутри зданий.

Проектом предусмотрены удобная навигация, просторные входные группы, а также специальные помещения для хранения колясок и велосипедов. Параллельно проводят пусконаладку инженерных систем, продолжают благоустройство прилегающей территории и подготовку документации.

Добавим, что в перспективе здесь планируется строительство 22 жилых корпусов, создание парка, а также формирование социальной и коммерческой инфраструктуры.