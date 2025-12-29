Первую очередь жилого комплекса на 676 квартир построили в Одинцове

В поселке Заречье в Одинцове рядом с Мещерским парком и технопарком Сколково продолжают строительство жилого комплекса. Первая очередь включает три дома на 676 квартир общей жилой площадью 44 087 квадратов.

В составе проекта также — 26 коммерческих помещений общей площадью 2 830 квадратных метров. Для автолюбителей там планируют обустроить стоянку на 380 машин.

Комплекс расположен вблизи Торговой улицы, проспекта Генерала Дорохова и Кутузовского проспекта. Девелопер оценил потенциальный трафик в 60–80 тысяч человек в день. Внутренние аллеи отвели под спортивные студии, семейные и творческие пространства, рестораны. В зданиях вдоль Торговой улицы разместят торговые точки, аптеки, магазины и салоны.

Проект позиционируют как клубный квартал с развитой инфраструктурой и высокой пешеходной доступностью, что может привлечь сотрудников и резидентов инновационного кластера.