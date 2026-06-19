Первую очередь строительства технопарка «Поварово» завершили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжается строительство технопарка «Поварово». 18 июня ход работ на объекте проверили первый заместитель главы муниципалитета Кирилл Типографщик совместно с представителями «Департамента инвестиционного развития» и депутатом Совета депутатов фракции «Единая Россия» Алексей Захаров.

На данный момент специалисты завершили первую очередь строительства, в рамках которой на территории введены в эксплуатацию два объекта производственно-складского комплекса для компании, производящей экологические удобрения.

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик подчеркнул: «Объем привлеченных инвестиций в первую очередь составил 190 миллионов рублей, что подтверждает высокую инвестиционную привлекательность площадки. В планах — реализация второй и третьей очередей строительства, которые должны быть завершены к 2030 году». На следующих этапах строительства планируют возведение дополнительных производственных и складских площадей, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет округа. Проект площадью три гектара реализуется под руководством генерального директора Дмитрия Гущина, который также регулярно оказывает помощь бойцам СВО. В ходе встречи Кирилл Типографщик вручил ему благодарственное письмо за поддержку и неравнодушие от лица главы муниципалитета Константина Михалькова.