Первую очередь промышленно-логистического парка «Лиханов» запустили в Балашихе

В Балашихе запущена первая очередь промышленно-логистического парка «Лиханов». Этот масштабный инвестиционный проект, реализуемый компанией «Реалитек», обещает не только создать более 400 новых рабочих мест, но и стать мощным импульсом для социально-экономического развития округа.

Общий объем инвестиций в строительство первой очереди составил свыше 500 миллионов рублей, а совокупные вложения в проект оцениваются в 2,5 миллиарда рублей.

Парк «Лиханов» строится по концепции «реал индастриал», которая ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, нуждающиеся в собственных производственных мощностях. Одной из ключевых особенностей данного формата является юридическая и физическая автономия: отдельные здания располагаются на собственных участках внутри промышленного парка, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности на всей территории.

Общая площадь комплекса составляет 18 гектаров, он разделен на 51 участок размером от 13 до 52 соток. Парк будет полностью оснащен необходимой инфраструктурой для резидентов, что позволит компаниям быстро развернуть производство, минимизируя издержки и административные барьеры. На данный момент уже введены в эксплуатацию пять производственно-складских зданий общей площадью 4500 квадратных метров. Инвестиционный цикл проекта рассчитан на несколько лет вперед, что гарантирует долгосрочный приток капитала в экономику Подмосковья. Девелопер уже приступил к строительству следующих шести зданий, сдача которых запланирована на октябрь 2026 года. В четвертом квартале текущего года начнется строительство еще четырех объектов с объемом вложений свыше 150 миллионов рублей.

Основной объем строительных работ намечен на 2027 год, когда планируется возвести 26 зданий, а суммарные инвестиции превысят 1 миллиард рублей. В результате Балашиха получит крупный диверсифицированный производственный кластер, который обеспечит стабильные налоговые поступления в местный бюджет и новые рабочие места для жителей округа.

«Промышленные проекты выступают драйвером создания рабочих мест и привлечения инвестиций, стимулируя развитие городского округа. При их разработке мы фокусируемся на гармоничном соседстве производственных и жилых зон для сохранения комфорта и высокого качества жизни людей», — отметил генеральный директор компании «Реалитек» Виталий Коляда.

В городском округе Балашиха компания «Реалитек» уже реализовала пять промышленных логистических парков: «Лун», «Демидов», «Румянцев», «Милованов-1» и «Милованов-2». Общие инвестиции резидентов в эти проекты составляют 34,8 миллиарда рублей, а общая площадь освоенной земли промышленного назначения достигает 66 гектаров. Благодаря запуску индустриальных объектов было создано более 1860 рабочих мест, а парки заполнены резидентами на 99%. Основные виды деятельности резидентов включают 37% производства, 10% металлообработки и 47% складов и логистики.