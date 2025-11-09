Первую новогоднюю елку установили в Подольске

На въездном разворотном круге на улице Орджоникидзе специалисты Подольского комбината благоустройства установили первую городскую новогоднюю елку высотой 12 метров. В этом году округ планируют украсить 33 новогодними красавицами высотой от шести до 21 метра. Среди них 30 искусственных и три живые ели.

Двенадцатиметровая красавица, имеющая в основании ширину пять метров, скоро засияет праздничными огнями. На ней смонтировали 11 нитей разноцветных гирлянд, в том числе семь синих и четыре белых по 20 метров каждая. На макушке установят горящую звезду размером 80 на 80 сантиметров.

Праздничную новогоднюю атмосферу для жителей создадут также множество гирлянд и световых композиций, которые вскоре засверкают на улицах, в парках и скверах города. Самые высокие елки будут радовать жителей на бульварах Юности и 65-летия Победы.