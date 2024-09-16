Первую госпитализацию провели в медцентре Рошаля в Красногорске

За 19 дней работы в медцентре Рошаля оказали помощь 3,5 тысячи детям. Сегодня там провели первую госпитализацию, а на ближайшую неделю запланировали 34 операции.

За день в медучреждении госпитализируют 72 ребенка по профилям хирургии, неврологии, урологии и другим. Там также проведут 306 консультация, из которых 223 — очно и 83 — с помощью системы телемедицины.

Ранее главный детский медцентр открыли президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Лучшие специалисты будут оказывать помощь самым юным пациентам. Учреждение оснастили самым современным оборудованием и вертолетной площадкой.

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