Первую добровольную пожарную дружину создали в Раменском

На базе предприятия в селе Софьино официально зарегистрировали добровольную пожарную дружину. На торжественном открытии глава округа Эдуард Малышев провел смотр техники и пожарного депо.

Сотрудники прошли обучение и подтвердили готовность к выполнению задач. Подразделение стало первым в округе, включенным в расписание выездов МЧС. Глава Раменского округа отметил, что пожарная команда предприятия стала примером для других организаций.

«Горжусь тем, что в нашем округе есть люди, готовые брать на себя ответственность за безопасность соседей и родного края. Ваша готовность прийти на помощь — образец гражданской позиции для всех. Слаженная командная работа — залог нашего общего успеха», — сказал Эдуард Малышев.

Руководитель предприятия Петр Бурлаков получил благодарственное письмо от начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Павлова.