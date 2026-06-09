Первую диспансеризацию в парке провели в Химках

Первая акция диспансеризации «Проверь свое здоровье в парке» состоялась в парке имени Толстого в Химках. Теперь воскресные прогулки можно совместить с заботой о себе.

Специалисты за час успевают выполнить ряд процедур — от анализов крови до проверки функции дыхания. Врачи измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят электрокардиограмму и оценивают сердечно-сосудистые риски. Также в программу включены онкоскрининг, спирометрия и антропометрические замеры.

Результаты автоматически направляются в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье». При обнаружении отклонений пациента направят на дополнительное углубленное обследование.

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Акция в парке призвана упростить этот шаг — без лишней суеты, очередей и сложностей. Достаточно выделить час в выходной, чтобы получить объективную картину состояния организма.

Комплексное обследование проходит каждое воскресенье с 09:00 до 13:00 в выставочном комплексе «Артишок». При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования, при отсутствии документов данные можно подтвердить через портал «Госуслуги». Участие доступно с 18 лет.

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