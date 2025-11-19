Первую арт-резиденцию открыли в музее в Зарайске

Проект реализуется в рамках фестиваля современного искусства «Перезагрузка». Посетители смогут не только увидеть работы талантливых художников, но и окунуться в мир искусства и творчества, открывая новые грани культурного наследия региона.

Арт-резиденция проходит в историческом особняке Дома Мачтета. Для участия в уникальном проекте были отобраны восемь талантливых художников. Их работы отражают атмосферу древнего Зарайска и пропитаны местными мотивами и культурной энергетикой.

Одной из ключевых экспозиций арт-резиденции стала выставка «Вино из одуванчиков». В одном из залов представлены изысканные деревянные наличники старинных зарайских построек, а в другом — свежие полотна современных художников. На выставке также можно видеть работы известного зарайского мастера Владимира Пименова, чьи картины прославляют природу и тепло родного города.

Выставка ориентирована на зрителей любого возраста, и каждый сможет найти что-то интересное для себя. Арт-резиденция будет работать до 9 января ежедневно, с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00, а в выходные и праздничные дни — до 20:00.